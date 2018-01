Agassi recupera liderança de ranking Apesar de ter sido eliminado na semifinal de Wimbledon, o tenista norte-americano Andre Agassi recuperou o primeiro lugar do ranking da Corrida dos Campeões, segundo a nova lista divulgada hoje pela ATP. Com 574 pontos, Agassi abre 84 pontos de vantagem em relação ao brasileiro Gustavo Kuerten, o segundo colocado. Em terceiro lugar, está o espanhol Juan Carlos Ferrero, com 466. Campeão em Wimbledon, o croata Goran Ivanisevic teve a ascensão mais vertiginosa da semana. Ganhou 73 posições e agora chegou ao 10º lugar. Rafter, vice em Wimbledon, subiu para a sexta posição.