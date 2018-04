Agassi rompe com seu treinador O tenista norte-americano Andre Agassi anunciou hoje que rompeu ?amistosamente? com o seu treinador Grad Gilbert, com quem trabalhou durante oito anos. ?Brad é o melhor treinador de todos os tempos, e nossa amizade permanece intacta?, disse Agassi, que conquistou seis títulos de ?Grand Slam? com o ex-treinador. Agassi não disse qual seria o motivo do fim do contrato. Apenas afirmou que ambos decidiram terminar a relação profissional e seguir apenas como amigos. O tenista está se recuperando de uma lesão no punho direito.