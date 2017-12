Agassi, Safin e Kafelnikov eliminados A segunda rodada do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, teve três grandes zebras nesta quinta-feira. Afinal, o norte-americano Andre Agassi e os russo Marat Safin e Yevgeny Kafelnikov foram eliminados. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Agassi perdeu para o eslovaco Karok Kucera por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Pelo mesmo placar, o bielo-russo Vladimir Voltchkov ganhou de Safin, apontado como o segundo favorito ao título em São Petersburgo. Já Kafelnikov foi derrotado pelo eslovaco Dominik Hrbaty também por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/5. Em outros jogos disputados nesta quinta-feira no torneio russo, o francês Sebastien Grosjean venceu o argentino Mariano Zabaleta por 6/3 e 6/1 e alemão Nicolas Kiefer derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por 6/3 e 7/5.