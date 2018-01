Agassi se aproxima de Hewitt O tenista brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na 15ª posição do ranking de Entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. De acordo com o ranking - que avalia o desempenho nas últimas 52 semanas - o brasileiro acumula 1.585 pontos. O segundo melhor brasileiro é André Sá, que ocupa a 78ª posição, com 511 pontos. O australiano Lleyton Hewitt lidera o ranking, mas está muito ameaçado. Soma 4.410 pontos contra 4.295 do norte-americano Andre Agassi, o segundo colocado. Os espanhõis Juan Carlos Ferrero (3.135) e Carlos Moyá (2.970) seguem em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas e as posições dos brasileiros (o número entre parênteses indica a posição do tenista no levantamento anterior). 1. (1) Lleyton Hewitt (AUS) 4.410 pontos 2. (2) Andre Agassi (EUA) 4.295 3. (3) Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.135 4. (4) Carlos Moyá (ESP 2.970 5. (5) Roger Federer (SUI) 2.515 6. (6) Andy Roddick (EUA) 2.430 7. (7) Albert Costa (ESP) 2.235 8. (8) Safin Marat (RUS) 2.115 9. (9) Jiri Novak (Rep. Checa) 1.991 10. (10) David Nalbandian (ARG) 1.980 Brasileiros 15. Gustavo Kuerten 1.585 78. André Sá 511 82. Flavio Saretta 476 101. Fernando Meligeni 385 131. Ricardo Mello 281 199. Alexandre Simoni 173 215. Francisco Costa 153 218. Marcos Daniel 149