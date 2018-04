Agassi segue firme em busca do tri O tenista norte-americano Andre Agassi se classificou neste sábado às oitavas-de-final do US Open ao vencer o checo Jiri Novak por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-3. Em busca de conquistar o seu terceiro Grand Slam dos Estados Unidos, Agassi volta a jogar na segunda-feira com o ganhador do jogo entre o armênio Sargis Sargsian e o francês Paul-Henri Mathieu.