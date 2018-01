Agassi segue firme em Wimbledon O tenista norte-americano Andre Agassi confirmou seu favoritismo e derrotou o alemão Nicolas Kierfer por 3 a 0, nesta segunda-feira, em partida válida pelas oitavas-de-final do Torneio de Wimbledon. As parciais foram de 6/3, 7/5 e 7/5. Enquanto Agassi segue firme rumo ao título em Londres, o mesmo não acontece com Pete Sampras. O norte-americano, que tentava seu oitavo título no tradicional torneio inglês, foi eliminado hoje pelo suiço Roger Federer.