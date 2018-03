Agassi sente lesão e cai na estréia O tenista norte-americano Andre Agassi foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do Torneio de Roland Garros, ao ser derrotado pelo finlandês Jarkko Nieminen, por 3 sets a 2. Cabeça-de-chave número 6, Agassi sentiu uma contusão no quadril que o impediu de jogar com desenvoltura nos dois últimos sets. Mancando em quadra ele conseguiu marcar apenas um pontos nas duas últimas séries. As parciais foram de 7-5, 4-6, 6-7 (6/8), 6-1 e 6-0. No ano passado, Agassi também caiu na estréia em Roland Garros. O tenista russo Marat Safin, co contrário, teve uma estréia tranqüila. Sem muita dificuldade, o cabeça-de-chave número três do torneio venceu o holandês Raemon Sluiter por 3 sets a 1, parciais de 6-1, 4-6, 6-4 e 6-2. O espanhol Juan Carlos Ferrero também avançou para a segunda rodada sem problemas. Venceu o eslovaco Karol Beck em três sets: 6-4, 6-3 e 6-3. O russo Nikolay Davydenko, por sua vez, derrotou o croata Sasa Tuksar com parciais de 6-2, 6-4 e 6-3. Gustavo Kuerten estréia ainda nesta terça-feira, contra o espanhol David Sanchez.