Agassi sofre, mas vence argentino O tenista norte-americano Andre Agassi se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Master Series de Roma. Cabeça-de-chave número 9, Agassi derrotou o argentino Agustin Calleri por dois sets a zero. O jogo foi muito equilibrado e Agassi teve dificuldades. Venceu o primeiro set no tie-break por 7/6 (7-4) e o segundo em 7/5. Na próxima rodada, Agassi vai enfrentar o espanhol Albert Costa, que eliminou seu compatriota Albert Montañes também em dois sets: 7/6 (7-5) e 6/3. Na rodada anterior, Montañes havia eliminado Gustavo Kuerten.