Agassi sofre mas vence no US Open O norte-americano Andre Agassi teve muita dificuldade hoje, mas conseguiu avançar para a terceira rodada do US Open. Em 3h20 minutos de jogo, Agassi venceu o chileno Nicolas Massu por 3 sets 1, com parciais de 6/7 (4-7), 6/4, 6/2 e 7/6 (7-1). Na próxima rodada, o norte-americano vai enfrentar o vencedor da partida entre o paraguaio Ramón Delgado e o alemão Rainer Schuettler. Também, pela segunda rodada, o argentino Mariano Zabaleta derrotou o norte-americano Taylor Dent por 3 sets a 0 - parciais de 6/3, 6/3 e 6/4.