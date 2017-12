Agassi sofre para vencer na Espanha Cabeça-de-chave número 2 do Masters Series de Madri, o tenista norte-americano Andre Agassi teve muito trabalho para conseguir uma vaga nas quartas-de-final do torneio que distribui US$ 2,95 milhões. Ao enfrentar o espanhol Feliciano Lopez, nesta quinta-feira, ele venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (8/10) e 7/5. O adversário de Agassi nas quartas-de-final será outro tenista espanhol, Juan Carlos Ferrero, que derrotou o seu compatriota Carlos Moyá também nesta quinta-feira, por 3/6, 6/0 e 6/1. Outros dois confrontos da próxima fase do Masters Series de Madri já estão definidos: Sebastien Grosjean (França) x Agustín Calleri (Argentina) e Paradorn Srichaphan (Tailândia) x Jiri Novak (República Checa). O francês Fabrice Santoro também está classificado e espera o vencedor do jogo entre o suíço Roger Federer e o equatoriano Nicolás Lapentti.