Agassi supera Guga no ranking mundial O norte-americano Andre Agassi já está assombrando o brasileiro Gustavo Kuerten no circuito profissional de tênis. Nesta terça-feira, em Wimbledon, Agassi ganhou do holandês Peter Wessels e agora já é o número 1 da Corrida dos Campeões, a classificação que em dezembro mostrará quem foi o melhor na temporada. Agassi tinha 484 pontos e somou mais sete por ter chegado à segunda rodada. Guga tinha 490 e ficou um ponto atrás. No ranking de entradas, que conta os pontos das últimas 52 semanas, Guga tem 4.150 pontos. Agassi, número 2, começou o torneio de Wimbledon com 3.795 e precisa chegar às semifinais para passar o brasileiro. O norte-americano enfrentará na segunda rodada do torneio inglês, na quinta-feira, o inglês Jamie Delgado, 182º do ranking. Outro que ameaça o primeiro lugar de Guga é o russo Marat Safin, número 3. Safin começou a competição inglesa com 3.590 pontos e precisa chegar à final para poder desbancar o brasileiro. Agassi é um fenômeno no tênis. O tenista de 30 anos freqüenta os melhores lugares do ranking mundial desde 1988, quando terminou a temporada em terceiro lugar. Em 1997, depois de um casamento mal-sucedido com a atriz Brooke Shields, terminou o ano em 122º lugar. O jogador, que hoje é namorado da alemã ex-número 1 Steffi Graf, voltou ao circuito com entusiasmo de um iniciante depois do divórcio e retomou os melhores lugares nas temporadas seguintes. Em 1999, terminou como primeiro do mundo. O segredo, para Agassi, é entrar "bem preparado" nas competições. "Entro em todas para vencer." Nos torneios ele está sempre acompanhado do grandalhão Gil Reyes, seu preparador físico que faz o trabalho também de guarda-costas desde 1990. Do seu grupo ainda fazem parte o técnico Brad Gilbert e, em muitas vezes, Steffi Graf. Ele também escolhe muito bem as competições das quais participa. Perguntaram ao argentino Franco Squillari, que perdeu na estréia, nesta terça-feira, do sueco Andreas Vincigerra, por que não jogava mais torneios preparatórios em quadra de grama, para se aprimorar. E ele respondeu: "O Agassi não joga nenhum desses torneios e vence em Wimbledon. Não sei se adiantaria jogar mais em grama."