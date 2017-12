Agassi também cai na segunda rodada O norte-americano Andre Agassi protagonizou nesta quarta-feira a segunda grande surpresa do Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 3, ele foi eliminado na segunda rodada, ao ser derrotado pelo tailandês Paradorn Srichaphan, que ocupa a posição de 67 do ranking mundial. As parciais foram de 6/4, 7/6 (7-5) e 6/2. Antes de Agassi, Pete Sampras já havia sido eliminado.