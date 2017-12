Agassi também está fora da Masters Cup Mais uma desistência na Masters Cup de Xangai. O norte-americano Andre Agassi seguiu os passos do espanhol Rafael Nadal e abandonou a disputa do torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada e distribui US$ 4,45 milhões em prêmios. Enquanto Nadal nem entrou em quadra nesta segunda-feira, alegando contusão no pé esquerdo, Agassi ainda jogou contra o russo Nikolay Davydenko. E, depois de perder por 6/4 e 6/2, ele revelou que não tem mais condições de continuar jogando no torneio de Xangai, por causa de um lesão no tornozelo esquerdo. ?Não há nenhuma possibilidade de que jogue mais partidas. Seria perigoso para a minha saúde?, afirmou Agassi, que tem 35 anos e estava sem disputar um torneio há dois meses, desde que perdeu a final do US Open para o suíço Roger Federer. Para o lugar de Nadal, o reserva Mariano Puerta, da Argentina, foi escalado e já entrou em quadra - enfrenta seu compatriota Gaston Gaudio ainda nesta segunda-feira, na primeira rodada do grupo ouro. E o substituto de Agassi nos dois últimos jogos da primeira fase da Masters Cup será o chileno Fernando Gonzalez. As desistências de Nadal e Agassi só esvaziam ainda mais a Masters Cup. Afinal, eles não foram os primeiros a abandonar a disputa do torneio. Antes, o norte-americano Andy Roddick e o russo Marat Safin alegaram contusões para não irem a Xangai, enquanto o australiano Lleyton Hewitt justificou sua ausência por causa do nascimento do primeiro filho. Assim, o tênis argentino conseguiu um número recorde de participantes na Masters Cup, com Guillermo Coria, David Nalbandian, Mariano Puerta e Gaston Gaudio. Também seguem disputando o título em Xangai: Roger Federer (SUI), Nikolay Davydenko (RUS) e Ivan Ljubicic (CRO).