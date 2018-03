Agassi também ganha na estréia em Roma O tenista norte-americano Andre Agassi estreou com vitória no Masters Series de Roma. Nesta segunda-feira, o cabeça-de-chave número 6 do torneio derrotou o italiano Alessio Di Mauro por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Em outro jogo da primeira rodada do torneio italiano, Albert Costa venceu o duelo espanhol com Albert Montañes também por 2 a 0, com duplo 6/4.