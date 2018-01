Agassi tem dificuldade, mas vence a 1ª Em sua primeira partida depois de vencer o Aberto da Austrália, em 28 de janeiro, o norte-americano Andre Agassi esteve muito perto de ser eliminado logo na estréia no Aberto de San Jose, na Califórnia, Estados Unidos. Com muita dificuldade, Agassi venceu o coreano Hyung-Taik Lee ( 90º no ranking) por dois sets a um - parciais de 7/5, 3/6 e 6/3. Na próxima rodada, Agassi vai enfrentar o vencedor do confronto entre o suiço Michel Kratochvil e o italiano Davide Sanguinetti, que está marcado para hoje à noite. Também na noite desta segunda-feira, o argentino José Acasuso - que perdeu para Gustavo Kuerten na final de Buenos Aires - estréia diante do espanhol Juan Balcells. Em outra estréia da noite, o croata Gora Ivanisevic vai enfrentar Byron Black, do Zimbábue.