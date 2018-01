Agassi vai à 3ª rodada em Paris O tenista norte-americano Andre Agassi se classificou nesta quinta-feira para a terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 4, Agassi foi beneficiado pela contusão do seu adversário - o espanhol David Sanchez. O norte-americano havia perdido o primeiro set (4/6) mas reagiu nos dois sets seguintes, vencendo por 6/2 e 6/1. No início do quarto, no entanto, o espanhol abandonou a quadra por causa de uma contusão. O belga Xavier Malisse surpreendeu o britânico Tim Henman e venceu a partida por 3 sets a 1 (6/2, 3/6, 7/6 (7-4) e 6-3). No duelo entre espanhóis, Fernando Vicente venceu Alberto Martin por 3 a 0 (6/4, 6/3 e 6/3). O checo Jiri Novak passou sem problemas pelo alemão Jens Knippschild (6/1, 6/2 e 7/5) e o marroquino Hicham Arazi bateu o argentino Mariano Puerta (6/2, 6/1 e 6/2). No início da rodada de hoje, o brasileiro Flávio Saretta foi eliminado pelo argentino David Nalbandianao perder por 3 a 0 (6/3, 6/4 e 6/0).