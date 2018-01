Agassi vai jogar Masters de Hamburgo O tenista norte-americano Andre Agassi - uma das principais sensações da Corrida dos Campeões em 2001 - anunciou nesta terça-feira que vai disputar o Masters Series de Hamburgo, de 14 a 20 de maio. Esta será a primeira vez que o número 1 da Corrida vai jogar a competição desde 1995. ?Agora que a quadra principal dispõe de cobertura me alegro para ir à Alemanha?, desdenhou. Há seis anos ele fora eliminado pelo espanhol Sergi Bruguera, e em 1990 e 1992, perdeu na terceira e segunda rodada, respectivamente. Agassi garante que o torneio alemão servirá apenas para deixá-lo em forma e revela o seu principal objetivo no primeiro semestre de 2001: ?Quero vencer com todas as forças o Aberto da França, portanto, não me esforçarei em demasiado?. disse. O tenista já soma três títulos neste ano. Venceu o Aberto da Austrália, Indian Wells e no final de semana passado conquistou o Torneio de Miami.