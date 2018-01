Agassi vai jogar partida número 1.000 O tenista Andre Agassi deverá disputar neste mês sua partida de número 1000 na carreira. O norte-americano, de 33 anos, deverá atingir a marca no Torneio de Queens, em Londres, que será disputado entre 9 e 15 de junho, e para qual recebeu um convite especial. Eliminado nas quartas-de-final de Roland Garros, quando perdeu para o argentino Guillermo Coria, Agassi disputou o torneio de Queens pela última vez em 200, e chegou à terceira rodada. O croata Goran Ivanisevic e o holandês Richard Krajicek, ambos de 31 anos, também receberam convite especial dos organizadores. Queens é uma espécie de preparação para o Torneio de Wimbledon - que será disputado entre 23 de junho e 6 de julho - e terá as presenças dos ingleses Tim Henman e Greg Rusedski, dos americanos Andy Roddick e James Blake, do tailandês Paradorn Srichaphan e do francês Sébastien Grosjean.