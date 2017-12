Agassi vence a segunda em Scottsdale O tenista norte-americano Andre Agassi não teve dificuldades e garantiu sua vaga na terceira rodada do Torneio de Scottsdale, ao derrotar, na noite desta quarta-feira, o britânico Greg Rusedski por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 6-4. Uma das surpresas da rodada foi a vitória do argentino Juan Ignacio Chela sobre o espanhol Alex Corretja, Quinto cabeça-de-chave do torneio, Corretja foi derrotado também por 2 a 0 - parciais de 6-4 e 7-5. Outro espanhol eliminado na segunda rodada foi Albert Costa, que acabou derrotado pelo israelense Noam Okun por 7-6, (7/4) e 6-4. O também espanhol Juan Balcells teve melhor sorte. Venceu o suiço Michel Kratochvil por fáceis 2 sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-4.