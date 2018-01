Agassi vence Coria e vai às semifinais O tenista norte-americano Andre Agassi garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do US Open, ao derrotar o argentino Guillermo Coria por 3 sets a 0. As parciais foram de 6/4, 6/3 e 7/5, em 2h05. O norte-americano teve problemas somente no terceiro set. No 10º game, quando estava sacando com 5/4 à frente, ele desperdiçou quatro chances para fechar a partida e permitiu que o argentino quebrasse seu serviço, empatando a série em 5 a 5. Agassi reagiu imediatamente e no game seguinte quebrou o serviço do argentino. Na seqüência, fechou a partida sem problemas. Na semifinal, Andre Agassi vai enfrentar o vencedor do confronto entre o australiano Lleyton Hewitt e o espanhol Juan Carlos Ferrero, que estão em quadra neste momento.