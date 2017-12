Agassi vence e avança às semifinais O tenista norte-americano Andre Agassi teve dificuldade para vencer o argentino Juan Chela por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/1 e avançar para as semifinais do torneio de Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos. Agassi enfrenta neste sábado o belga Xavier Malisse, que derrotou nesta sexta-feira o sul-africano Wayne Ferreira por 7/5 e 6/2. Na outra partida pelas quartas-de-final, o espanhol Juan Balcells derrotou o israelense Noam Okum por 6/4, 4/6 e 6/3 e enfrenta agora o alemão Rainer Schuettler, que eliminou o espanhol Carlos Moya por 6/3, 3/6, 6/2.