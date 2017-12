Agassi vence e é o 1º finalista O norte-americano Andre Agassi garantiu neste sábado sua vaga na final do Torneio de Scottsdale, no Arizona, ao derrotar o belga Xavier Malisse. Cabeça-de-chave número 1, Agassi venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4. O segundo finalista vai sair do confronto erntre o espanhol Juan Balcells e o alemão Rainer Schuettler. O torneio de Scottsdale divide US$ 400 mil em prêmios.