Agassi vence e enfrenta Philippoussis O norte-americano Andre Agassi se classificou para as oitavas-de-final do Torneio de Wimbledon, hoje, ao derrotar o marroquino Younes El Aynaoui por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4, 7/6 (7-4) e 7/6 (7-4. O adversário de Agassi na próxima fase será o australiano Mark Philippoussis, que ganhou do tcheco Radek Stepanek por 3 sets a 1 (4/6, 7/6 (9-7), 6/4 e 7/6 (8-6). Outros resultados do torneio masculino: Alexander Popp (Alemanha) venceu Jiri Novak (Tchecoslováquia) por 6/3, 6/4 e 7/6 (7-3); Olivier Rochus (Bélgica) a Jarkko Nieminen (Finlândia) por 7/6 (7-5), 6/3 e 6/1.