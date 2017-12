Agassi vence e pega Blake em Washington O tenista norte-americano Andre Agassi derrotou na noite desta quinta-feira o armênio Sargis Sargsian por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, e se classificou para as quartas-de-final do torneio de Washington, nos Estados Unidos. Agassi, que tenta o sexto título no torneio, pega agora o compatriota James Blake, que eliminou o alemão Lars Burgsmuller por 2 sets a 1. Confira os resultados desta quinta-feira: Fernando Gonzalez (CHI) 2 x 0 Mario Ancic (CRO) Paradorn Srichaphan (TAI) 2 x 1 Brian Vahaly (EUA) Mardy Fish (EUA) 2 x 1 Yevgueni Kafelnikov (RUS) Tim Henman (GBR) 2 x 0 Nikolay Davydenko (RUS) Andy Roddick (EUA) 2 x 0 Greg Rusedski (GBR) Max Mirnyi (BLR) 2 x 0 Mike Bryan (EUA)