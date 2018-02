Agassi vence e pega Federer em Miami O tenista norte-americano Andre Agassi vai dormir essa noite pensando em como superar o suíço Roger Federer. Nesta quinta-feira, ele venceu o compatriota Taylor Dent por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-0, e vai enfrentar nas semifinais do Masters Series de Miami o número 1 do mundo.