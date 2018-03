Agassi vence e pega Gambill na final O tenista Andre Agassi derrotou neste sábado o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, e se classificou para a final do ATP de Los Angeles. Agassi jogará neste domingo contra o seu compatriota Jan Michael Gambill, que derrotou Andy Roddick por 2 sets a 0. Agassi tentará o tricampeonato no torneio. Ele derrotou Pete Sampras na final do ano passado e o inglês Tim Henman em 98.