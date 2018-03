Agassi vence e pega Guga em L.A. O tenista norte-americano André Agassi derrotou na noite desta quinta-feira o seu compatriota Robby Ginepri por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, pelas oitavas-de-final do ATP de Los Angeles. Com a vitória, Agassi pega nesta sexta-feira, nas quartas-de-final, o brasileiro Gustavo Kuerten. Os dois se encontraram nas semifinais deste mesmo torneio no ano passado. Agassi venceu Guga e acabou campeão do torneio.