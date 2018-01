Agassi vence e pega Hewitt em NY O tenista norte-americano Andre Agassi, vencedor de dois títulos do US Open, precisou de quase três horas para vencer nesta quarta-feira o bielo-russo Max Mirnyi por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (5/7), 6/3, 7/5 e 6/3, e se classificar para as semifinais do US Open. Nesta sexta-feira, Agassi enfrentará o australiano Lleyton Hewitt, que eliminou o marroquino Younes El Aynaoui. Hewitt e Agassi se encontraram duas vezes este ano. O australiano venceu as duas partidas. Nesta quinta-feira, acontecem as outras duas partidas das quartas-de-final. O chileno Fernando Gonzalez pega o holandês Sjeng Schalken e na segunda partida do dia os americanos Pete Sampras e Andy Roddick se enfrentam.