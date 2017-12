Agassi vence e vai à final em Madri O norte-americano Andre Agassi é o primeiro finalista do Masters Series de Madri. Ele passou nas semifinais, disputada na manhã deste sábado, pelo francês Sebastien Grosjean, por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 6-4, em uma hora e 41 minutos de jogo. O adversário de Agassi na final, que será disputada amanhã, sairá do confronto entre o checo Jiri Novak e o francês Fabrice Santoro, que também jogam hoje.