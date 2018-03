Agassi vence e vai encarar Calleri Enquanto alguns dos principais favoritos ao título do Masters Series de Miami, como o suíço Roger Federer, já disseram adeus à disputa nas primeiras rodadas, Andre Agassi, de 33 anos, desafia o tempo e voltou a vencer com incrível facilidade. Ganhou do perigoso bielo-russo Max Mirnyi por 6/2 e 6/2 e vai duelar na próxima rodada com o argentino Agustin Calleri, que superou o australiano Todd Reid por 6/4 e 7/6 (7/3). No lado feminino, no jogo entre a bela e a fera, venceu a mais forte. Serena Williams e seus poderosos saques a 180 km/h derrubaram a frágil e talentosa russa Maria Sharapova, tenista esguia, que lembra uma modelo, por 6/4 e 6/3. Entre muitas surpresas, Nadal, que eliminou Roger Federer, vai ter pela frente agora o chileno Fernando Gonzalez, enquanto Andrei Pavel joga com Todd Martin, Guillermo Coria com Julien Benneteau e Sebastien Grosjean com Nicolas Kiefer.