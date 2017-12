Agassi vence e vai pegar Kafelnikov Cabeça-de-chave número 1, o tenista norte-americano Andre Agassi não encontrou grandes problemas na segunda rodada do US Open. Na noite desta quinta-feira, ele derrotou o sueco Andreas Vinciguerra por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/1 e 6/4. Na próxima rodada vai enfrentar o russo Yevegeny Kafelnikov, que eliminou o dinamarquês Kenneth Carlssen em quatro sets: 4/6, 6/2, 6/3 e 6/3. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Fernando Gonzalez (CHI) venceu Stefan Koubek (AUS): 7-6 (7-1), 6-1 e 6-2 Robby Ginepri (EUA) venceu Wayne Ferreira (África do Sul): 6-2, 6-4, 6-7 (0-7) e 6-2 Taylor Dent (EUA) venceu Nikolay Davydenko (RUS): 6-3, 6-4, 7-6 (9-7) Todd Martin (EUA) venceu 16-Martin Verkerk (HOL): 6-3, 6-4, 6-7 (5-7), 7-6 (11-9) Karol Kucera (ESL) venceu Mardy Fish (EUA): 6-4, 7-6 (9-7), 6-4 Gregory Carraz (FRA) venceu Arnaud Clement (FRA): 3-6, 1-6, 6-2, 7-6 (7-3) e 6-1 Guillermo Coria (ARG) venceu Bohdan Ulihrach (R.Checa): 6-2 6-1, 6-4 Radek Stepanek (R.Checa) venceu Fabrice Santoro (FRA): 6-2, 6-4, 6-7 (6-8) e 6-3.