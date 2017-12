Agassi vence em Paris e ajuda Costa O tenista norte-americano Andre Agassi se classificou às quartas-de-final do torneio de Paris-Bercy ao vencer nesta quinta-feira o sueco Thomas Johansson por 6-7 (2/7), 6-4 e 6-3. Ele espera na próxima fase o vencedor do jogo entre o francês Sebastien Grosjean e o espanhol Carlos Moya. A vitória de Agassi sobre Johansson ajudou o espanhol Albert Costa a garantir uma vaga no Masters Cup de Xangai. Como Acosta conquistou o torneio de Roland Garros e mantém vantagem de 43 pontos sobre o tenista sueco na Corrida dos Campeões, ele assegurou assim o lugar de convidado especial reservado para o ganhador de um Grand Slam da temporada, com melhor posição entre os 20 mais bem pontuados. O Masters Cup de Xangai - que reúne os oito melhores tenistas da temporada - já tem a confirmação de dois espanhóis (Juan Carlos Ferrero e Albert Costa), um australiano (Lleyton Hewitt), um norte-americano (Andre Agassi), um russo (Marat Safin) e um suíço (Roger Federer). Faltam ainda duas vagas para completar o número de participantes. Outro espanhol, Carlos Moya, também tem grandes chances de garantir uma das vagas no torneio. Para isso, ele precisa vencer o francês Sebastien Grosjean e chegar às semifinais em Paris-Bercy. Seus principais adversários na corrida para uma das vaga são o norte-americano Andy Roddick, o inglês Tim Henman e o checo Jiri Novak.