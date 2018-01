Agassi vence em Queens e será o número 1 Segunda-feira, quando será anunciado o novo ranking mundial da ATP, o tenista norte-americano Andre Agassi estará novamente como o número 1. Nesta sexta-feira, ele venceu o belga Xavier Malisse, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, garantindo vaga nas semifinais do Torneio de Queens, em Londres. Agassi, atual número 2 do ranking, voltará ao primeiro lugar pois o australiano Lleyton Hewitt foi eliminado pelo francês Sebastian Grosjean. Na semifinal em Queens, Agassi terá pela frente, neste sábado, o vencedor do duelo entre os norte-americanos Andy Roddick e Taylor Dent.