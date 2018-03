Agassi vence fácil em Washington Andre Agassi passou fácil para a terceira rodada do Torneio de Washington, que serve de preparação para o US Open e distribui US$ 600 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, o tenista norte-americano derrotou nesta terça-feira o suíço Ivo Heuberger por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Em outros jogos do dia, o sueco Thomas Enqvist venceu o australiano Jaymon Crabb por 6/4 e 6/3, o norte-americano Paul Goldstein ganhou do norte-americano Brian Baker com um duplo 6/2, o francês Cyril Saulnier derrotou o sul-africano Wesley Moodie por 7/6 (7/1), 4/6 e 7/5, o norte-americano Jeff Morrison superou o belga Gilles Elseneer por 6/3 e 7/6 (10/8) e o britânico Greg Rusedski eliminou o peruano Iván Miranda por 6/2 e 6/4.