Agassi vence fácil na estréia em Roma O tenista norte-americano Andre Agassi não teve problemas em sua estréia no Master Series de Roma. Nesta segunda-feira, Agassi venceu o alemão Nicolas Kiefer por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/2. O argentino David Nalbandian também foi bem na estréia e venceu o espanhol Albert Portas por dois sets a um, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3. O outro argentino do torneio, Jose Acasuso, não teve a mesma sorte e acabou derrotado pelo belga Xavier Malisse. As parciais foram de 6/1 e 6/4. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Sebastien Grosjean (FRA) venceu Hicham Arazi (MAR) por 6/4 e 6/0. Marat Safin (RUS) venceu Alberto Martin (ESP) por 6/2 e 6/2. Jiri Novak (Rep. Checa) venceu Sjeng Schalken (HOL) por 6/4 e 6/4.