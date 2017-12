Agassi vence Ferrero e se classifica O tenista norte-americano Andre Agassi comprovou o favoritismo ao título do Masters Series de Madri e derrotou nesta sexta-feira o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 14 minutos de jogo. Com a vitória, considerada fácil se comparar o sofrimento que teve para superar Feliciano Lopez em mais de duas horas de partida pelas oitavas-de-final, o cabeça-de-chave número de 2 do torneio garantiu vaga nas semifinais e vai enfrentar o francês Sebastien Grosjean, que bateu o argentino Agustín Calleri.