Agassi vence Gaudio em Paris-Bercy O tenista Andre Agassi se classificou às oitavas-de-final do torneio de Paris-Bercy ao vencer nesta terça-feira o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (1/7) e 6-4. Nos outros jogos do dia, o holandês Sjeng Schalken venceu o francês Arnaud Clement (4-6, 6-2 e 6-4), o argentino David Nalbandian derrotou o bielo-russo Max Mirnyi (6-7 (2/7), 6-3 e 7-5), o norte-americano James Blake passou pelo chileno Fernando Gonzalez (6-7 (4/7), 6-4 e 6-4), o romeno Andrei Pavel superou o argentino Guillermo Coria (6-2, 6-7(7/9) e 6-2) e o francês Nicolas Escude ganhou do espanhol Félix Mantilla (6-2 e 6-1). Já a grande promessa do tênis asiático e campeão do torneio de Estocolmo, o tailandês Paradorn Srichaphan, venceu o norte-americano Michael Gambill por 6-2 e desistência.