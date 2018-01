Agassi vence mais uma em San Jose O tenista norte-americano Andre Agassi avançou nesta sexta-feira para a terceira rodada do Torneio de San Jose (EUA), ao derrotar o australiano Mark Philippoussis de maneira incontestável. Fez dois sets a zero, com parciais de 6-4 e 6-1. O terceiro cabeça-de-chave do torneio, o norte-americano James Blake, se recuperou da derrota para a Croácia na Copa Davis e avançou para a próxima fase, ao derrotar o coreano Hyung Taik-Lee também em dois sets (6/3 e 6/2). O único cabeça-de-chave eliminado na rodada foi o norte-americano Jean Michael Gambill, ao perder para o seu compatriota Vicent Spadea num dupla 6/3.