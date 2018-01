Agassi vence na estréia em Paris O tenista norte-americano Andre Agassi não teve o menor nesta quarta-feira, em sua estréia no Torneio de Roland Garros. Agassi confirmou o amplo favoritismo e eliminou o francês Eric Prodon por 3 sets a 0 - com parciais de 6/3, 6/3 e 6/1. Mesma sorte não teve seu compatriota Andy Roddick, que perdeu para o australiano Wayne Arthurs por 3 sets a 2. As parciais foram de 4/6, 7/6 (16-14), 4/6, 7/5 e 6/3. Os tenistas Marat Safin (RUS) e Sebastien Grosjean (FRA) também venceram e garantiram vaga na segunda rodada. O russo derrotou o francês Michael Llodra por 3 sets a 1(parciais de 6/4, 2/6, 7/6 (9-7) e 6/4), enquanto que Grosjean passou pelo espanhol Francisco Clavet. As parciais foram de 7/6 (7-0), 7/6 (7-2), 3/6 e 6/3. Já em partida da segunda rodada, o romeno Andrei Pavel derrotou o suíco Michel Kratochvil em três sets: 6/3, 6/1 e 6/3. A primeira rodada teve ainda os seguintes resultados: Arnaud Di Pasquale (FRA) venceu Michael Russell (EUA) por: 6/4, 6/0 4/6, 6/1. Vincent Spadea (EUA) venceu Cedric Pioline (FRA) por: 4-6 6-4 6-4 3-6 6-4 Olivier Rochus (BEL) venceu Attila Savolt (HUN) 6-4 7-6 (7-0) 6-2 David Sanchez (ESP) venceu Jose Acasuso (ARG) 6-4 7-5 6-4 Gaston Gaudio (ARG) venceu Juan Balcells (ESP) 6-4 6-2 7-5 Rainer Schuettler (ALE) venceu Stefano Galvani (ITA) 7-6 (7-4) 2-6 7-6 (7-3) 6-1 Cecil Mamiit (EUA) venceu Max Mirnyi (Bielo-Rússia) 6-3 6-4 5-7 6-4 James Blake (EUA) beat Lars Burgsmuller (ALE) 6-2 2-1 (abandono) Paul-Henri Mathieu (FRA) venceu Wayne Ferreira (África do Sul) 6-4 6-7 (1-7) 5-7 6-2 6-0.