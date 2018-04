Agassi vence na estréia em Washington O tenista norte-americano Andre Agassi não encontrou dificuldades em sua estréia no Torneio de Washington. Na noite desta terça-feira, o cabeça-de-chave número 1 venceu o seu compatriota Paul Goldstein por fáceis dois sets a zero - parciais de 6-4 e 6-2. Outro norte-americano que se deu bem nesta terça foi Jan-Michael Gambill. Ele teve um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim derrotou o austríaco Steven Koubek por dois sets a zero, com parciais de 7-5 e 6-4. Em outros jogos desta terça, o espanhol Alberto Martín venceu o sul-africano Wayne Ferreira, de virada, com parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (2) e o francês Cyril Saulnier venceu o seu compatriota Antony Dupuis (6-3 e 6-4). O dinamarquês Kristian Pless venceu o norte-americano Brian Baker por 2 a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (2) e o israelense Harel Levy eliminou o servio Nenad Zimonjic: 6-7 (7), 7-5 e 6-3.