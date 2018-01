Agassi vence na partida de número 1.000 O tenista norte-americano comemorou em grande estilo a partida de número 1000 na carreira. Nesta terça-feira, Agassi derrotou o australiano Peter Luczak por 2 sets a 0 - parciais de 7-6 (5) e 6-4 - em partida válida pela segunda rodada do Torneio de Queens. Tenista profissional desde 86, Agassi atingiu uma marca histórica. Aos 33 anos, se transformou no sexto tenista da história a disputar mil jogos na carreira. Com isso, engrossa uma lista de ilustres, formada por lendas do tênis como Ivan Lendl (1.308 jogos), Jimmy Connors (1.252), Guillermo Vilas (1.097), Stefan Edberg (1.076) e John McEnroe (1.055). A vitória de hoje sobre Luczak foi a de número 766 de Agassi em 17 anos como profissional. Neste tempo todo, foi derrotado em 234 jogos.