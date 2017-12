Agassi vence Nalbandian e vai às semi O norte-americano Andre Agassi garantiu uma vaga nas semifinais do Masters Cup, a copa do mundo do tênis, e ficou mais perto do título que ganhou pela última vez 13 anos atrás. Ele derrotou o argentino David Nalbandian por 2 sets a 1 (parciais de 7-6 (12-10), 3-6 e 6-4), em partida encerrada na madrugada desta sexta-feira. Na semifinal, Agassi enfrentará o alemão Rainer Schuettler.