Agassi vence Sampras e leva o título Em uma final relativamente tranquila, André Agassi venceu seu compatriota Pete Sampras por 2 sets a zero e conquistou o Torneio de Los Angeles. Agassi venceu com parciais de 6/4 e 6/2 e ficou com o título. A competição distribui US$ 400 mil em prêmios. Com isso, o tenista norte-americano aumenta sua diferença na liderança da corrida dos campeões, com 609 pontos, contra 555 de Gustavo Kuerten, mas ainda não ameaça da posição de número 1 do mundo do brasileiro. Para chegar à final, Agassi eliminou o brasileiro Gustavo Kuerten de virada por 2 sets a 1. Sampras, por sua vez, derrotou o belga Xavier Malisse por 2 sets a zero. Sampras e Agassi se enfrentaram na final deste torneio em 99, e naquele ano Sampras levou a melhor. Mas das últimas cinco vezes que os dois tenistas se encontraram, Agassi venceu todas.