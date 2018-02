Agassi vence vai à final em Miami O tenista norte-americano Amdre Agassi garantiu neste sábado sua vaga na final do Masters Series de Miami, ao derrotar o espanhol Albert Costa por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4. Na final, Agassi vai enfrentar o também espanhol, Carlos Moyá, que já havia garantido sua vaga ao vencer o tailandês Paradorn Srichaphan. A final será disputada neste domingo, a partir das 13 horas (horário de Brasília). No torneio feminino, a campeão foi Serena Williams. Ela venceu Jennifer Capriati por 2 sets a 1, também neste sábado.