Agassi x Federer, a final antecipada O duelo mais esperado do US Open 2004 está marcado para esta quarta-feira, no estádio Arthur Ashe, em Flushing Meadows. O carismático Andre Agassi, de 34 anos, enfrenta o número 1 do mundo, Roger Federer, num jogo em que vale vaga nas semifinais e ganhou cores de uma decisão antecipada, com um intenso clima de rivalidade. Tudo por causa do espírito norte-americano de não reconhecer o valor dos estrangeiros. É que Federer irritou-se na sua última entrevista, quando não lhe deram favoritismo, embora seja o líder do ranking e venha do bicampeonato de um Grand Slam, como Wimbledon. Para colaborar com o clima, Agassi também acentuou o fato de estar jogando no seu palco preferido, Flushing Meadows, e garantir que está no seu melhor. "Este é o momento em que costumo render mais", disse o norte-americano. Como resposta, Federer lembrou que venceu as últimas três partidas diante de Agassi, inclusive este ano no torneio de Indian Wells. Também fora da lista de favoritos e correndo por fora, o australiano Lleyton Hewitt garantiu vaga nas quartas-de-final, ao superar com facilidade Karol Beck por 6/4, 6/2 e 6/2. No lado feminino, uma tremenda confusão. Justine Henin-Hardenne caiu nas oitavas-de-final diante da russa Nadia Petrova por 6/3 e 6/2 e deixa de ser a número 1 do mundo. A francesa Amelie Mauresmo jogou nesta terça-feira com chances de ganhar a liderança. Só que precisava vencer a russa Elena Dementieva. Depois de ganhar o primeiro set, sofreu mais uma vez com seu descontrole emocional e perdeu por jogo por 4/6, 6/4 e 7/6 (7/1). Agora, Lindsay Davenport poderá ganhar a posição de número 1 do mundo se ficar com o título do US Open. Caso contrário, Mauresmo será a líder da WTA, mesmo tendo perdido nas quartas-de-final. Homenagem - O dia em Flushing Meadows homenageou Althea Gibson, a primeira afro-americana a vencer no tênis, detentora de seis títulos de Grand Slam. O belo texto de apresentação, assinado por Mark Preston, diz que "Althea nasceu atleta", como ela costumava se definir, mas "também nasceu numa época em que a cor da pele limitava as oportunidades de mostrar seu talento". Hoje, tenistas negros ganharam espaço na modalidade, com as irmãs Williams, por exemplo. A nova geração de jogadores dos Estados Unidos são afro-americanos como Scoville Jenkins e até mesmo a maior sensação do tênis juvenil atualmente é negro. O francês Gael Monfils venceu esta terça-feira Philip Simmonds - americano de origem africana - e está próximo de se tornar o primeiro jogador a completar o Grand Slam, desde Stefan Edberg em 1983, ganhando os títulos juvenis da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e agora buscando o do US Open.