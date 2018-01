Agassi x Sampras: clássico no US Open Na rodada desta quarta-feira à noite, o US Open terá uma de seus maiores clássicos: Andre Agassi e Pete Sampras, que se enfrentam pela 31ª vez. A vantagem é de 17 a 14 para Sampras. O vencedor deste jogo irá para as semifinais. A outra semifinal desta quarta-feira terá o surpreendente argentino Mariano Zabaleta (ganhou de Xavier Malisse por 6/4, 7/6 (7/4) e 7/5) diante do campeão do ano passado, o russo Marat Safin, que eliminou o sueco Thomas Johansson por 6/2, 2/6, 6/4 e 7/6 (7/3).