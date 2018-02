Agnieszka Radwanska surpreende e elimina Martina Hingis A jovem tenista polonesa Agnieszka Radwanska (18 anos) surpreendeu neste domingo e eliminou do torneio de Miami a suíça ex-número 1 do mundo, Martina Hingis, por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Apontada como uma das promessas do circuito, a polonesa foi eleita pela WTA a grande revelação do tênis feminino. Radwanska venceu o torneio de Wimbledon em 2005 quando ainda era juvenil e a última edição de Roland Garros. No ano passado, ela subiu 324 posições e ocupa a 57.ª posição do ranking. Líder da lista, a belga Justine Henin sofreu para derrotar a francesa Virginie Razzano por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/6 (7/5). Ela irá enfrentar agora a russa Vera Zvonareva, que venceu a eslovaca Daniela Hantuchova por 6/2 e 6/4. Já a também belga Clijsters, que é a cabeça-de-chave número 4 em Miami, passou pela australiana Samantha Stosur, por 6/4 e 6/2. Sua adversária nas oitavas-de-final será a chinesa Na Li, que eliminou a eslovena Katarina Srebotnik por 6/0 e 6/1. Em outros jogos deste domingo, pela chave feminina de Miami, três vitórias russas. Nadia Petrova ganhou da também russa Ekaterina Bychkova por duplo 6/1, Dinara Safina venceu a japonesa Ai Sugiyama por 6/4, 3/6 e 6/1 e Anna Chakvetadze derrotou a francesa Tatiana Golovin por 6/1 e 6/3. Atualizado às 16h52