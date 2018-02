Agustin Calleri é campeão em Acapulco O argentino Agustin Calleri sagrou-se campeão na noite deste sábado ao vencer na final do Torneio de Acapulco, no México, o compatriota Mariano Zabaleta por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 6/3. Calleri precisou de 2h30 para ganhar seu primeiro título como profissional. O argentino é o 61º no ranking da ATP.