"Ainda sonho alto", diz Guga No dia do embarque para os últimos torneios do ano, o tenista Gustavo Kuerten revelou suas esperanças de ainda voltar aos seus melhores momentos no cenário mundial do tênis. "Eu ainda sonho alto", afirmou Guga nesta Quinta-feira em Florianópolis, abrindo a possibilidade de voltar a brigar pelos títulos importantes do circuito. "Viajo sem muitas expectativas, talvez a de ganhar uns dois jogos em cada torneio o que já seria excelente. E se fosse a uma semifinal então", disse Guga que joga na próxima semana em Madri, depois São Petersburgo e termina a temporada em Paris. "Mas sei lá, se aparecer uma chance posso até em retomar o objetivo de ficar entre os dez." Apesar da esperança, Guga deixa claro também a intenção de já estar planejando sua vida para o próximo ano, e então definir objetivos mais claros. Guga treinou nesta quinta-feira com o técnico Larri Passos e embarcaria à noite para a Europa. "Este ano vou chegar um pouco mais cedo em Madri, para buscar uma boa adaptação à quadra, pois espero fazer um bom torneio na Espanha."