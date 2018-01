Alami será adversário de Meligeni O adversário de Fernando Meligeni em sua estréia na chave principal do Torneio de Buenos Aires, nesta terça-feira, será o marroquino Karim Alami. A partida está programada para 14 horas. Enquanto o adversário estréia descansado, o brasileiro já fez três partidas pelo qualificatório, a última delas nesta segunda-feira, quando garantiu vaga vencendo o costa-riquenho Juan Antonio Marin. Apesar do desgaste, seu técnico Ricardo Acioly estava bastante animado com o desempenho de Fernando Meligeni na Argentina. "Ele mostrou um jogo sólido nas três partidas em que disputou no qualifying e comprovou que seu físico está em ordem", disse Acioly. "Na sua última partida do qualifying teve uma boa atuação com o Juan Antonio Marin e venceu por ter mostrado melhores condições físicas." Contra Alami, Meligeni terá de repetir o bom desempenho. Recentemente, pela Copa Davis, o marroquino resistiu mais de quatro horas de jogo para perder por 3 sets a 2 para Gustavo Kuerten.